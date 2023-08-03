الفنان محمد عادل: مصر هي الرائدة دائما.. ومهرجان العلمين يؤكد ذلك

أعرب الفنان محمد عادل، عن سعادته الشديدة بوقوفه على خشبة المسرح القومي خاصة بافتتاحية الدورة السادسة عشر ضمن فعاليات هذا المهرجان، معقبًا: "هو بيتي، الإنسان دائمًا ما يمتلك مكان يشعر فيه أنه يجد نفسه، والمسرح هو بيتي أيًا كان، خشبة المسرح هو المكان الذي أشعر بأنني جئت الدنيا لأجله".

وأضاف محمد عادل خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر هي المكان الحقيقي والزاوية الطبيعية للفن العربي بشكل عام، لافتًا إلى أن كثرة المهرجانات هو شيء في غاية الأهمية ويؤكد أن مصر هي الريادة، مصر الفن، مصر الوعي، مصر الثقافة، مصر الموهبة التي كان يأتي إليها كل نجوم الالم من أجل أن يظهروا بشكل حقيقي.

وأكد الفنان محمد عادل، أن مهرجان العلمين حدث مهم ومؤثر في المنطقة كلها، يؤكد أن الفن متواجد في مصر وحياة حقيقية وأحلام تتحقق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مهرجان العلمين هو مهرجان مشرف، معقباً: "أتمنى أن يوجد في كل منطقة ومحافظة في مصر مهرجان".

وتابع الفنان محمد عادل: "أتمنى أن يستمر مهرجان العلمين بهذا الشكل، يستمر دائماً منور وقوي ومؤثر وهو ما نتوقعه من مهرجان العلمين الجديدة".