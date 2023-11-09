الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد رفعها على مصر فى أمريكا..إلهام شاهين: “بلدنا خط أحمر"

إلهام شاهين
إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورا لها في المهرجان المصري للسينما والفنون في أمريكا، وهي ترفع علم مصر، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

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وشكرت الفنانة إلهام شاهين  إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

كما قامت بنشر، صورة من المهرجان وقالت: "شكرا للمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون.. شكرا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب ودعم فلسطين، رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعا" .

وتابعت :"شكرا على اختيارك فيلم الافتتاح عن شيرين أبوعاقلة الإعلامية الفلسطينية التي اغتالتها أياد الاحتلال الصهيوني الغادر.. الفيلم صرخة ألم ووجع على كل شهدائنا.. شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر، لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي".

وأدانت الفنانة إلهام شاهين، جميع المحاولات التي تحاول جر مصر في الصراع القائم حاليًا بالمنطقة العربية، خاصة مع تصاعد الأحداث في فلسطين والعدوان الإسرائيلي عليها.

ونشرت إلهام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” صورة لعلم جمهورية مصر العربية وعلقت على الصورة قائلة: “تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية”.

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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