مدحت صالح وفيدرا أول الحاضرين فى عزاء الراحلة ليلى صديق بمسجد الشرطة

بدأ منذ قليل عزاء الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح وأم أبنائه وذلك بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وتواجد خلال العزاء عدد كبير من الفنانين وكان أول الحضور مدحت صالح، أشرف زكى، فيصل خورشيد، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.

من هى ليلى صديق

يذكر أن ليلى صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهى والدة المخرج أدهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.



وكان عدد من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث تواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وتوفيت ليلى صديق صباح الإثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص الكاتب عبدالرحيم كمال على نعى الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيسبوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".