الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح وفيدرا أول الحاضرين فى عزاء الراحلة ليلى صديق بمسجد الشرطة

فيدرا
فيدرا

بدأ منذ قليل عزاء الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح وأم أبنائه وذلك بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

txt

محمد عادل يشارك في "نور فى عالم البحور" على المسرح القومى للطفل

txt

وليد فواز عن دوره في "صوت وصورة": هو مش شرير هو عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية

txt

نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "السستم" وأسباب تأجيله

txt

عبدالإله السناني: سعيد بتكريمي في مهرجان المسرح الشبابي وأحمل الكثير من الود لمصر

txt

3 أسباب رئيسية جعلت منصة watch it اختيار المشاهدين الأول

txt

المخرج أحمد صالح ينتهى من أعمال مونتاج فيلم "أنا وابن خالتى"

txt

حقق المركز الثاني.. تفاصيل إيرادات "وش في وش" لمحمد ممدوح أمس

txt

أسعد فضة الشخصية العربية المكرمة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

txt

انطلاق مؤتمر الطريقة الرفاعية السنوي احتفالاً بمولد الحسين

txt

محمد صبحى ينعى ليلى صديق بكلمات مؤثرة

وتواجد خلال العزاء عدد كبير من الفنانين وكان أول الحضور مدحت صالح، أشرف زكى، فيصل خورشيد، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.   

من هى ليلى صديق

يذكر أن ليلى صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهى والدة المخرج أدهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.

وكان عدد من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث تواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وتوفيت ليلى صديق صباح الإثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص الكاتب عبدالرحيم كمال على نعى الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيسبوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".

ليلي صديق جنازة ليلي صديق مدحنت صالح صالح مدحت

مواد متعلقة

محمد عادل يشارك في "نور فى عالم البحور" على المسرح القومى للطفل

وليد فواز عن دوره في "صوت وصورة": هو مش شرير هو عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية

نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "السستم" وأسباب تأجيله

عبدالإله السناني: سعيد بتكريمي في مهرجان المسرح الشبابي وأحمل الكثير من الود لمصر

3 أسباب رئيسية جعلت منصة watch it اختيار المشاهدين الأول

المخرج أحمد صالح ينتهى من أعمال مونتاج فيلم "أنا وابن خالتى"

حقق المركز الثاني.. تفاصيل إيرادات "وش في وش" لمحمد ممدوح أمس

أسعد فضة الشخصية العربية المكرمة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. أول رد من "التموين" على قرار مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

بتوجيه رئاسي.. الحكومة توافق على إلحاق طفل بالسادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين