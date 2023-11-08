الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على أبرز حضور عزاء الراحلة ليلى صديق (صور)

عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي

حضر منذ قليل عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم خالد يوسف وأسما شريف منير عزاء الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح وأم أبنائه وذلك بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

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وتواجد خلال العزاء عدد كبير من الفنانين منهم  وزير الإعلام الأسبق أسامة الشيخ وخبيرة التجميل أسما شريف منير، ولاعب الزمالك الأسبق فاروق جعفر .

توافد الفنانين على عزاء ليلى صدقي

كما حضر كلا من السيناريست محمد الغيطي، المخرج خالد يوسف، المنتج محمد العدل، الفنان شريف خير الله، المخرج أشرف فايق، سامح الصريطي، حازم إمام، ياسر صادق، محمد رياض، وغيرهم من الفنانين ونجوم المجتمع منهم السياسي حمدين صباحي.

يذكر أن ليلى صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهى والدة المخرج أدهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.

وكان عدد من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث تواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وتوفيت ليلى صديق صباح الإثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص الكاتب عبدالرحيم كمال على نعى الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيسبوك: “ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم”، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود، وحضرها عدد كبير من النجوم أبرزهم: نهى العمروسي التي انهارت من البكاء خلال تشييع الجنازة، فيدرا، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

عزاء ليلى صدقي

عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
عزاء ليلى صدقي
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