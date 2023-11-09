الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بصورة من فلسطين.. ويجز يثير حيرة جمهوره عبر "إنستجرام"

ويجز
ويجز

أثار مطرب الراب ويجز، حيرة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد نشر صورة له من الأراضي الفلسطينية.

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وشارك ويجز، الصورة عبر خاصية “ستورى” موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، دون تعليق واكتفى فقط بوضع لوكيشن موقع غزة بفلسطين، مما يوحي بأنه متواجد في هذه المنطقة.

شهدت الفترة الماضية تفاعلا كبيرا من مغنى الراب الشهير ويجز، وهو الأكثر نشاطا بين نجوم الغناء، في دعم القضية الفلسطينية، من خلال عدة وسائل مختلفة.. منها الحفلات الغنائية، والمنشورات، ومشاركته في المظاهرات في الولايات المتحدة، وغيرها من أشياء أخرى يبذل جهده لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، ويكشف للغرب مدى الوحشية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحرص ويجز على نشر الوعي بجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وذلك خلال حفله الذي أقيم أمس الأول في مونتريال بكندا، ووجها رسالته بالعربية قائلا: «معظمكم عايش هنا وبيحتك مع اسمهم إيه واللي جمبيهم أو اللي ميعرفوش أصلا فأتمنى كله يبقى عنده الحاجة اللي بتقهرك إن في ناس معندهاش أدنى إحساس بالمسؤولية ومتعرفش حاجة عن اللي بيحصل وبجد مغيبة».

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