الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد أزمته الأخيرة.. مصير أفلام بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

دخل الفنان بيومي فؤاد، مؤخرًا في عدة أزمات مع الجمهور أدت في النهاية إلى إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل هذه الأزمة تلقي بظلالها على أعماله السينمائية المقبلة والتي تنوعت ما بين أفلام انتهى من تصويرها وتعرض قريبًا وأفلام لم يستكمل تصويرها من ضمنها فيلم "الإسكندراني".

txt

بعد رفعها علم مصر فى أمريكا.. إلهام شاهين: "بلدنا خط أحمر"

txt

تعرف على أبرز حضور عزاء الراحلة ليلى صديق (صور)

txt

مدحت صالح وفيدرا أول الحاضرين فى عزاء الراحلة ليلى صديق بمسجد الشرطة

txt

عرض مسرحية "بنك القلق" بمشاركة مريم أشرف زكى (صور)

txt

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى

txt

محمد عادل يشارك في "نور فى عالم البحور" على المسرح القومى للطفل

txt

وليد فواز عن دوره في "صوت وصورة": هو مش شرير هو عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية

txt

نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "السستم" وأسباب تأجيله

txt

عبدالإله السناني: سعيد بتكريمي في مهرجان المسرح الشبابي وأحمل الكثير من الود لمصر

txt

3 أسباب رئيسية جعلت منصة watch it اختيار المشاهدين الأول

أعمال تنتظر العرض لـ بيومي فؤاد

وعلمت "الدستور"، أن الأزمة لم تؤثر على بيومي خاصة في الأفلام التي انتهت تصويرها والتي من ضمنها "أنا وابن خالتي" مع سيد رجب، حيث انتهى من تصوير الفيلم وحملته الدعائية بطرح بوستر العمل، ليكون جاهزًا للعرض قريبًا، حيث كان من المفترض عرضه في ديسمبر إلا أن مشاكله الأخيرة جعلت المنتجين يفكرون في تأجيل أعماله الفنية والتي من ضمنها فيلم "أسود ملون" مع رنا رئيس، وأحمد فتحي.

أعمال بيومي فؤاد القادمة 

وتكمن الأزمة الحقيقية لـ بيومي فؤاد، في الأعمال التي لم ينتهِ من تصويرها، خاصة وأنه يتواجد في السعودية حاليًا، ولكن لديه أكثر من عمل من ضمنها فيلم "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، والفنان أحمد العوضي، وزينة، والذي يظهر بدور والد البطل، كما أنه لم ينتهِ من تصوير فيلم "جوازة توكسيك" والذي يشارك فيه مع ليلى علوي ومحمد أنور، بالإضافة إلى تعاقده على أكثر من عمل لشهر رمضان من ضمنهما مسلسل "الكبير اوي" الذي لم يدخل تصويره بعد.

أزمة بيومي فؤاد الجوكر بيومي فؤاد الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد الفنان الكبير بيومي فؤاد الفنان الكوميدي بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد

مواد متعلقة

بعد رفعها علم مصر فى أمريكا.. إلهام شاهين: "بلدنا خط أحمر"

تعرف على أبرز حضور عزاء الراحلة ليلى صديق (صور)

مدحت صالح وفيدرا أول الحاضرين فى عزاء الراحلة ليلى صديق بمسجد الشرطة

عرض مسرحية "بنك القلق" بمشاركة مريم أشرف زكى (صور)

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى

محمد عادل يشارك في "نور فى عالم البحور" على المسرح القومى للطفل

وليد فواز عن دوره في "صوت وصورة": هو مش شرير هو عبارة عن مجموعة من النقائص البشرية

نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "السستم" وأسباب تأجيله

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

إسرائيل تعاقب ضابطًا مسلحًا فر من طفل فلسطينى يحمل سكينًا

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

والدة الطفل المعجزة بدمياط: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمستقبل نجلي

بعد أزمته الأخيرة.. مصير أفلام بيومي فؤاد

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك علي بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس