بعد أزمته الأخيرة.. مصير أفلام بيومي فؤاد

دخل الفنان بيومي فؤاد، مؤخرًا في عدة أزمات مع الجمهور أدت في النهاية إلى إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل هذه الأزمة تلقي بظلالها على أعماله السينمائية المقبلة والتي تنوعت ما بين أفلام انتهى من تصويرها وتعرض قريبًا وأفلام لم يستكمل تصويرها من ضمنها فيلم "الإسكندراني".

أعمال تنتظر العرض لـ بيومي فؤاد

وعلمت "الدستور"، أن الأزمة لم تؤثر على بيومي خاصة في الأفلام التي انتهت تصويرها والتي من ضمنها "أنا وابن خالتي" مع سيد رجب، حيث انتهى من تصوير الفيلم وحملته الدعائية بطرح بوستر العمل، ليكون جاهزًا للعرض قريبًا، حيث كان من المفترض عرضه في ديسمبر إلا أن مشاكله الأخيرة جعلت المنتجين يفكرون في تأجيل أعماله الفنية والتي من ضمنها فيلم "أسود ملون" مع رنا رئيس، وأحمد فتحي.

أعمال بيومي فؤاد القادمة

وتكمن الأزمة الحقيقية لـ بيومي فؤاد، في الأعمال التي لم ينتهِ من تصويرها، خاصة وأنه يتواجد في السعودية حاليًا، ولكن لديه أكثر من عمل من ضمنها فيلم "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، والفنان أحمد العوضي، وزينة، والذي يظهر بدور والد البطل، كما أنه لم ينتهِ من تصوير فيلم "جوازة توكسيك" والذي يشارك فيه مع ليلى علوي ومحمد أنور، بالإضافة إلى تعاقده على أكثر من عمل لشهر رمضان من ضمنهما مسلسل "الكبير اوي" الذي لم يدخل تصويره بعد.