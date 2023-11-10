الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عساف عن قصف الاحتلال لمجمع الشفاء الطبى: يريدون إجبار الناس على الإخلاء

عساف
عساف

علَّق الفنان الفلسطيني محمد عساف، على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

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وكتب عسَّاف عبر حسابه على منصة "إكس": "الحرب الآن على المستشفيات.. يريدون إجبار الناس على الإخلاء، إجرام لا يعرف حدا".

عساف يطالب بمقاطعة منتجات الاحتلال 

وفي وقتٍ سابق، طالب عساف، جمهوره في العالم العربي بمساعدة أهالي غزة، ودعم القضية الفلسطينية، إثر العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر محمد عساف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، طالب فيه العالم العربي بالثبات في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إحنا طالعين نحكى عن العدوان اللى بيتعرض له شعبنا الفلسطينى فى غزة، آلاف الشهداء أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ.. في ظل هذا العدوان والإبادة الجماعية، الذى يتعرض له شعبنا الفلسطيني".

وشدد "عساف" على مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال، قائلًا: "لا تنسوا مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال طبعًا.. كان الله في عوننا يا شعب غزة.. حسبي الله ونعم الوكيل.. أضعف الإيمان لدعم القضية الفلسطينية أن تواصلوا نشر جرائم الاحتلال".

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