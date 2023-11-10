الليلة.. عزاء والدة الفنانة سلوى محمد على من مسجد عمر مكرم

تتلقى الفنانة سلوى محمد علي عزاء والدتها، مساء اليوم الجمعة، وذلك عقب صلاة المغرب من داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

ومن المنتظر أن يحضر العزاء عدد كبير من النجوم، على أن ينطلق العزاء بعد الساعة السادسة مساء.



وكانت والدة سلوي محمد على قد وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي، وتم تشييع جثمانها من مسجد النور بالعباسية، وسط انهيار تام لسلوى محمد على.

تشييع جثمان والدة سلوى محمد على

وحضر تشييع الجثمان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وسيد رجب ومحمد العدل ومنال سلامة، وعدد كبير من أصدقاء سلوى، سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.

وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنانة وحضور جنازة والدتها ظهر الأربعاء، وكان فى مقدمة هؤلاء الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمؤلفة والمخرجة هالة خليل.

من جهة أخرى، انتهت الفنانة القديرة سلوى محمد علي من تصوير مشاهدها فى فيلم "الفستان الأبيض" الذي كان يحمل اسم "رحلة البحث عن فستان زفاف"، بمشاركة النجمة ياسمين رئيس، ونخبة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، بقيادة المخرجة چيلان عوف، لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.