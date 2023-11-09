نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تعرضت الفنانة ياسمين رئيس، لوعكة صحية شديدة، أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة، لكن لم يصدر تفاصيل حول حالتها الصحية حتى الوقت الحالي.

ونشرت ياسمين رئيس، صورتين من داخل المستشفى، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» .

على جانب آخر، نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم "أنا لحبيبي" في دور العرض المصرية والعربية، الذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى - ياسمين رئيس - ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

وروجت ياسمين رئيس، لأحدث أعمالها بصور من فيلمها الفستان الأبيض، الذي تلعب بطولته مع الفنان كريم فهمي، وأشارت ياسمين رئيس خلال بيان صحفي إلى أنها تلعب دور فتاة تدعى وردة وتعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم.