حورية فرغلى تجرى عملية جديدة فى الأنف: "الوحدة أشد أوجاعى"

نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة لها أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي تعرضت لها منذ سنوات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

وعلَّقت حورية فرغلي على الصورة قائلةً: "هكذا أنا أصبر، في أشد أوجاعي أصمت، وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد.. يا رب ما يكتب لحد الوجع، يا رب آخر عملية، اللهم لك الحمد أصعب وجع، إنك تكون لوحدك في الوجع".

حورية فرغلي تستعد لـ "ديجافو"

كانت قد تعاقدت الفنانة حورية فرغلي، على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "ديجافو" للمخرج عيد العربي، والذي تعود به لجمهورها والسينما بعد غياب دام 4 سنوات، وأعلنت لجمهورها عن تعاقدها على فيلم "ديجافو"، الذي وصفته بأنه يعتبر من أصعب الأدوار التي ستقدمها في مسيرتها الفنية.

ومن المقرر أن تقوم حورية فرغلي، خلال الأيام المقبلة بعقد عدد من جلسات العمل برفقة صناع الفيلم، وسيتم الوقوف على الخطوط العريضة للعمل، واختيار باقي الأبطال ووضع خطة لموعد انطلاق تصوير أول مشاهد الفيلم.