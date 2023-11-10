نجلاء بدر لـ"الدستور": سعيدة بردود أفعال "صوت وصورة".. والمسلسل نجح لقصته وإخراجه

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "صوت وصورة"، الذي يُعرض حاليًا على شاشات "dmc"، وحظي بإعجاب الجمهور.

وصرَّحت لـ"الدستور": "العمل لاقى نجاحًا كبيرًا لعدة عوامل جعلته يدخل قلوب المشاهدين، في مقدمتها قصته وإخراجه المميزان، فضلًا عن مجموعة الفنانين المشاركين في العمل".

وعن أعمالها الجديدة، قالت نجلاء: "عُرِضَ عليِّ عملان خارج الموسم الرمضاني، لكنني مرهقة كثيرًا بسبب تصويري لمدة 3 أشهر في صوت وصورة، وأشعر أنني بحاجة كبيرة للراحة قبل المشاركة في أعمال أخرى خارج شهر رمضان".

وأضافت: "أُفضِّل وجودي في رمضان، لكن حتى وقتنا الحالي، لم يُرسل ليِ أي عرض رسمي، وإنما مجرد عرضًا شفويًا فقط".

أحداث "صوت وصورة"

تدور أحداث "صوت وصورة"، حول عيوب السوشيال ميديا وكيفية تأثيرها على المجتمع، ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

ويشارك في بطولة العمل العديد من النجوم بجوار الفنانة حنان مطاوع، منهم نجلاء بدر، وليد فواز، ولاء الشريف، محمد كيلاني، هاجر عفيفي، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وغيرهما العديد من النجوم.