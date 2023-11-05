"صوت وصورة" ح 17: مخطط نجلاء بدر وابنيها لتشويه سمعة حنان مطاوع

شهدت الحلقة رقم ١٧ من مسلسل صوت وصورة اتفاق الفنانة نجلاء بدر مع ابنيها على تشويه سمعة رضوى حنان مطاوع عبر السوشيال.

جاء ذلك بعد تسريب فيديوهات مراد مكرم مع نساء أقام معهن علاقات، واتهمت نجلاء بدر حنان مطاوع ومحاميها بتسريب هذه الفيديوهات لتحسين موقفها في القضية.

حاول صدقي صخر محامي حنان مطاوع إقناع نجلاء بدر بالتعاون معهما لمعرفة المسئول عن هذه التسريبات لكنها رفضت عرضه وطردته من منزلها.

حلقات مسلسل صوت وصورة

“صوت وصورة” من المسلسلات الجديدة التي يتم عرضها على الشاشة، حيث تمكن من لفت الأنظار قبل عرض الحلقة الأولى، وينتمي المسلسل ضمن الأعمال الدرامية الطويلة التي تسرد قصصها في 30 حلقة كاملة.

أحداث مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث المسلسل، حول حياة السوشيال ميديا وعيوبها وكيفية تأثيرها على المجتمع، ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يشارك في المسلسل العديد من النجوم بحوار الفنانة حنان مطاوع، منهم نجلاء بدر، وليد فواز، ولاء الشريف، محمد كيلاني، هاجر عفيفي، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وغيرهما العديد من النجوم. في المسلسل العديد من النجوم بحوار الفنانة حنان مطاوع، منهم نجلاء بدر، وليد فواز، ولاء الشريف، محمد كيلاني، هاجر عفيفي، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وغيرهما العديد من النجوم.