نجلاء بدر: شباب مسلسل صوت وصورة روحهم حلوة

عبرت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل صوت وصورة، والذي يعتبر واحدًا من الأعمال المفضلة إليها، لافتة إلى أن العمل ينتمي لأعمال البطولة الجماعية.

وحول كواليس العمل قالت نجلاء، لـ "الدستور": إن المسلسل يعطي مثالًا حيًا لفكرة البطولة الجماعية مع الشباب، فسعدت كثيرًا بالتعامل معهم وبهذا الشكل من التجارب، وتكمن سعادتى في أن كل الشباب الذين اشتركوا في العمل لديهم موهبة كبيرة وظاهرة للغاية لأي متفرج أو ناقد فني، فلديهم مستقبل كبير خلال خطواتهم المقبلة، ولديهم طاقة تمثيلية مرعبة، فالجميع في اللوكيشن كان بيحب بعض، وهذا أمر يُنجح أي عمل.

صوت وصورة تجربة ممتعة

وتابعت: "فكرة التعاون بقلب وبحب وهو أمر لا يتواجد إلا في الأعمال المحترمة على كل مستوياتها كما ذكرت، على مستوى الإخراج فكان لدى عبدالتواب طاقة حلوة جدًا، وشركة الإنتاج التي وفرت كل الإمكانيات وكانت سلسة جدًا في التعامل وفي الأماكن وفي اللوكيشن، وحقيقي هذه التجربة من أرقى التجارب التي مررت بها على المستويين الفني والإنساني، وأنا مبسوطة جدًا بالاشتراك فيها".

صوت وصورة

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.