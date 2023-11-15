الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوي فوي" في الصدارة.. منافسة شرسة بين 9 افلام على إيرادات شباك التذاكر

فوي
فوي

تنافست أمس الثلاثاء، 9 أفلام سينمائية على صدارة ترتيب إيرادات السينما، ليتصدرها فيلم “فوي فوي فوي” لمحمد فراج، والذي حصد إيرادات وصلت لـ 181,955 جنيه.

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فوي فوي يتصدر و “وش في وش” في المركز الثاني 

فيما حل في المركز الثاني فيلم “وش في وش” بإيراد وصل الى  65,536 جنية، وهو العمل الذي يجسد بطولته محمد ممدوح .

وحل ثالثًا فيلم “ العميل صفر” للفنان اكرم حسني وهو العمل الكوميدي الشهير والذي حقق امس الثلاثاء ايراد وصل الى 51,114 جنية .

وجاء رابًعا فيلم “الخميس اللي جاي” 42800 جنية، وهو بطولة جماعية يتصدرها عمرو عبدالجليل وهو عملا كوميديًا .

وجاء خامسًا فيلم “حسن المصري” وهو العمل الرومانسي والاكشن للفنان احمد حاتم وقد حقق ايراد وصل الى 11831 جنية، وهو ايراد ليس بالكثير بأعتباره مطروحًا من مدة قصيرة .

في المركز السادس جاء فيلم “سكر” للفنانة إسعاد يونس وهو عمل استعراضي ذو شكل جديد على السينما المصرية وقد حقق ايراد وصل الى 3728 جنية فقط .

واستكمل فيلم “بيت الروبي” إيرادته الجيدة وحقق ايراد وصل الى 4680 جنية، وهو العمل الذي قارب على تحقيق 131 مليون جنية كأجمالي ايرادته ليعد اول عمل مصري يصل لهذا الرقم على مر التاريخ .

وفي المركز الثامن جاء فيلم “اولاد حريم كريم” للفنان مصطفى قمر وبسمة وداليا البحيري وهو انتاج الفنانة بشرى وقد حقق مساءً 2526 جنية .

في المركز الاخير جاء فيلم “البعبع” للفنان امير كرارة والفنانة ياسمين صبري حيث حقق ايراد وصل الى 2397 جنية مقتربًا من تحقيق 44 مليون جنية، وهو العمل الذي يتناول قصة حب تأتي بالصدفة بعدما يخش الثنائي في صراع على المال .

فوى فوى أبطال فيلم فوي فوي فوي أبطال فيلم فوي فوي وفي أبطال فيلم وش في وش “العميل صفر” الإيرادات

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