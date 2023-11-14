يسرا تعتذر عن عدم حضور عزاء الراحل عثمان محمد على

نعت الفنانة يسرا الفنان الراحل عثمان محمد علي، عبر استورى “إنستجرام”.

يسرا تعتذر عن عدم حضور عزاء عثمان محمد

وكتبت يسرا قائلة: "البقاء لله فى وفاة الفنان القدير عثمان محمد على، فنان من الزمن الجميل ووالد الفنانة الجميلة سلوى عثمان، خالص العزاء لكل الأسرة.. وأعتذر عن عدم حضورى العزاء لتواجدي خارج البلاد".

مكان وميعاد عزاء الفنان عثمان محمد على

فى سياق متصل، تتلقى أسرة الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي، واجب العزاء اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.