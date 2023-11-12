وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

الفنان الراحل عثمان محمد علي ولد في الإسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الأسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الأسكندرية.

شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم).

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).