الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

الفنان القدير عثمان
الفنان القدير عثمان محمد علي

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية،  وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

الفنان الراحل عثمان محمد علي ولد في الإسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الأسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الأسكندرية.

شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم).

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

الأكثر قراءة

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

متحدث الرئاسة يكشف مفاجأة حول لقاء الرئيس السيسى مع إبراهيم رئيسى

الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكترونى

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

متحدث الرئاسة يكشف ما حدث فى لقاء الرئيس السيسى مع أردوغان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل