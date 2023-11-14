الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أتوبيس الفن الجميل".. فعاليات متنوعة لمركز الحضارة والإبداع احتفالا بعيد الطفولة

فعاليات متنوعة لمركز
فعاليات متنوعة لمركز الحضارة

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بأعياد الطفولة، نظم أتوبيس الفن الجميل رحلة تثقيفية لأطفال دور راجح والقديسة دميانة للأيتام، لزيارة مركز الطفل الإبداع.للحضارة وتضمنت الفعاليات جولة داخل متحف الحضارة لمشاهدة إبداع قدماء المصريين في بناء الأهرام، ورموز حروف اللغة المصرية القديمة.

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وفي ضوء الزيارة عُقد حوار مفتوح بعنوان "مخاطر الإنترنت"، تحدثت خلاله شيريهان فتحي عن دور الإنترنت في حياتنا، موضحة الآثار السلبية للإنترنت مثل ضعف النظر، إهدار الوقت، ضعف قدرات التركيز والانتباه لدى الأطفال، مشاهدة فيديوهات تحث على العنف، وبالتالى التأثير على مستوى التحصيل الدراسي، وأكدت أنه يجب على كل طفل تحديد موعد للعب بوسائل التكنولوجيا والإنترنت بإيجابية وتحت رقابة الآباء، كما نفذت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وتوزيع جوائز للأطفال المتسابقين.

وفى مجال الفنون التشكيلية، أقيمت عدة ورش فنية منها: ورشة فنون تشكيلية للرسم بألوان الفلوماستر والباستيل للتعبير عن الطبيعة أدارتها يمنى حسين، إلى جانب ورشة أعمال فنية متنوعة كروت ومقالم باستخدام ورق الكانسون الملون وورق الألمونيوم وبعض الأشكال الزخرفية قامت بتنفيذها سارة سعيد.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي سياق عدة أنشطة وبرامج تقدمها هيئة قصور الثقافة احتفالا بأعياد الطفولة خلال الشهر الحالي.

فعاليات متنوعة لمركز الحضارة
فعاليات متنوعة لمركز الحضارة
فعاليات متنوعة لمركز الحضارة
فعاليات متنوعة لمركز الحضارة
فعاليات متنوعة لمركز الحضارة
فعاليات متنوعة لمركز الحضارة
فعاليات متنوعة لمركز الحضارة
فعاليات متنوعة لمركز الحضارة
أتوبيس الفن الجميل والقديسة دميانة للأيتام راجح متحف الحضارة

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