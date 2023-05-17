فى اليوم العالمى للمتاحف.. أطفال "أتوبيس الفن الجميل" فى زيارة للمتحف المصرى

نظمت الإدارة العامة لـ"ثقافة الطفل"، اليوم الأربعاء، عددًَا من الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتدريب الأطفال وتنمية مهاراتهم وتعليمهم وسائل تعليمية مبسطة.

واستقبل المتحف المصري رواد مكتبة خالد بن الوليد، في زيارة نظمها أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف ويوافق سنويًا يوم 18 مايو.

وتفقد الأطفال خلال الجولة، أروقة المتحف، وشاهدوا القطع الأثرية التي تحكي قصة الحضارة في بلاد النيل، وفي ضوء الزيارة نفذت الفنانة رضوى القصبجي ورشة فنون تشكيلية لأهم العناصر والموتيفات المستوحاة من العصر المصري القديم التي تعكس مدى تأثر الأطفال بالفن المصري وجمالياته، وذلك باستخدام ألوان الفلوماستر على ورق الكانسون.

وأقام قصر ثقافة 25 يناير، يوما ثقافيا وفنيا بحضانة نور البيان، تضمن ورشة لعمل حلي وحظاظات من عيدان القطيفة وورق الفوم نفذتها فاطمة شعبان، وورشة رسم على وجوه الأطفال نفذتها ناريمان نبيل.

كما نظم القصر أمس يومًا ثقافيًا لبراعم مركز سوزان مبارك للطفولة تضمن مسابقة ثقافية بعنوان "دول حقائق" قدمتها ريهام نبيل لاختبار معلومات الأطفال عن أكبر دول العالم وأصغرها من حيث المساحة وعدد السكان وعملات التداول بكل دولة، وكذلك أبرز أنواع المحاصيل الزراعية والمعالم السياحية بكل دولة، وفى مجال ورش الأشغال اليدوية نفذت ورشة فنية لعمل مجسم للقطة بورق الكانسون قدمتها وفاء أبو الفضل.

واهتماما بذوي القدرات الخاصة، نظم القصر بمركز الصم والبكم بالقلعة، عددًا من الورش الفنية، شملت ورشة رسم على الوجه نفذتها فاطمة شعبان، ورشة أشغال يدوية لعمل مجسم لوردة داخل قلب من الفوم الملون نفذتها مريم حسن وتهدف لتنمية مهارات التركيز والانتباه لدى الأطفال وتوضيح الفرق بين ملامس الخامات وأشكال العناصر المختلفة.

نظمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية لتلاميذ المدارس ودور الأيتام والرعاية والحضانات، في سياق التعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.