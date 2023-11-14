الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صوت وصورة في المركز الأول على منصة "واتش ات"

ترتيب المسلسلات على
ترتيب المسلسلات على واتش ات

تصدر سلسل “صوت وصورة” قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "WATCH IT" ليكون الأكثر مشاهدة بين كل الأعمال المعروضة عليها.

المسلسل استطاع أن يحصد إشادات واسعة من قبل النقاد والجماهير خاصة على السوشيال ميديا، وذلك مع استمرار عرض حلقاته والتي وصلت الى 23 حلقة تم عرضها مؤخرًا.

وحل في المركز الثاني مسلسل “العمارة" لحاتم صلاح وايه سماحة، فيما حل ثالثًا مسلسل “روحي فيك” لعائشة بن احمد عبر المنصة  .

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أبطال المسلسل وقصته 


مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي وسلبياتها وتأثيرها على المجتمع، وكيفية تشويه الواقع، من خلال عرض قصة إنسانية.

مواعيد عرض صوت وصورة 

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMCدراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

وتجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذي يترك لها المسؤولية الكاملة في تدبير متطلبات المنزل، وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كبيرة في حياتهما.

صوت وصورة Watch مشاهدة والجماهير إخراج محمود عبدالتواب المسلسل

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