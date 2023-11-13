الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صوت وصورة يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة.. وحنان مطاوع: الحمد لله

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع

واصل مسلسل "صوت وصورة"، تصدر قائمة الأكثر مشاهدة من بين 10 مسلسلات معروضة عبر منصة واتش ات الرقمية، وهو من بطولة الفنانة حنان مطاوع، ووليد فواز، وعمرو وهبة، وعدد كبير من نجوم الفن ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب، ويتكوّن من 30 حلقة.

وشاركت الفنانة حنان مطاوع، صورة من قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر watch it، معلقًة عليه: " الحمد لله"، ومازالت حلقات مسلسل "صوت وصورة" تحاط بسياج من الغموض حول جريمة مقتل الدكتور عصام الصياد  حيث أظهرت الحلقات الماضية العديد من المفاجآت كما اتسعت دائرة المشتبه فيهم.

واستطاع مسلسل صوت وصورة أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد حيث قدم العمل الكثير من المشكلات في المجتمع والخطر الناجم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة خاصًة الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات الهامة، والذي أبدع أبطاله فيه عى رأسهم الفنانة حنان مطاوع، في تجسيد دور رضوي الأم المصرية التي تتعرض للظلم والتحرش.
 

أبطال مسلسل صوت وصورة 

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMCدراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

مسلسل صوت وصورة صوت وصورة قائمة الأكثر مشاهدة من بين 10 مسلسلات منصة واتش ات الرقمية watch it

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