الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روّاد السوشيال يشيدون بـ"حنان مطاوع" فى "صوت وصورة": "يُنصح بمشاهدتها"

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع

تصدرت الفنانة حنان مطاوع، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر "جوجل"، وأشاد بها روّاد السوشيال، بسبب شخصية “رضوى” التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض عبر منصة watch-it من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع، في الساعة 9 مساءً.

وأبدعت حنان مطاوع في هذه الشخصية من حيث المشاعر المختلطة من حب وندم وخوف ورعب، وغيرها.

 

وكتب حساب حمل اسم عبدالرحمن الجلوي، من متابعي مسلسل "صوت وصورة"،  قائلًا: "فرحان جدا بنجاح حنان مطاوع، فنانة من طراز فريد متنوعة ومتطورة دايما في نجاح وتألق يارب"، وعلق آخر: "أنا فخور جدًا إن فيه عندنا في مصر موهبة بحجم الأستاذة حنان مطاوع، فنانة فعلا تشرف كلمة فن مصري".

 

ودونت دينا محمد: "أنا مبسوطة لحنان مطاوع.. ربنا يكرمها يارب ممثلة كبيرة وشخصية متواضعة"، وكتبت مروة حسن: " في حب حنان مطاوع وكل أعمال حنان مطاوع وملامح حنان مطاوع اللي لسة شبهنا من غير مجهود، ينصح بمشاهدتها".
 


أبطال مسلسل صوت وصورة

يذكر أنه يشارك في المسلسل العديد من النجوم بجوار الفنانة حنان مطاوع، منهم نجلاء بدر، وليد فواز، ولاء الشريف، محمد كيلاني، هاجر عفيفي، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وغيرهما العديد من النجوم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

أبطال مسلسل صوت وصورة مسلسل صوت وصورة رو اد السوشيال حنان مطاوع صوت وصورة رو اد السوشيال يشيدون بـ حنان مطاوع في صوت وصورة ينصح بمشاهدته

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