مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة قبل عرض الحلقة الـ19

بعد عرض حوالي 18 حلقة من مسلسل صوت وصورة، ما زال يتصدر محرك البحث جوجل، خاصة بسبب تصاعد الأحداث وخروج بطلة العمل حنان مطاوع من السجن لاتهامها بقتل مراد مكرم.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل صوت وصورة عبر منصة watch-it من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع، ويعرض المسلسل بدءًا من اليوم السبت عبر قناة "dmc" الساعة 9 مساءً.

فريق عمل مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرو وهبة وولاء الشريف وصدقي صخر وهاجر عفيفى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

أحداث مسلسل "صوت وصورة"

وفي الحلقات الأخيرة من مسلسل صوت وصورة بظهور مفاجآت في قضية قتل عصام، الذي يقوم بدوره الفنان مراد مكرم، والاشتباه في زوجته نرمين، التي تؤدي دورها الفنانة نجلاء بدر.

وتكشف الحلقة سبب ذهاب نرمين لزوجها عصام قبل قتله، حيث يحدث خلاف بينهما وتهدده بالقتل، لكنها لم تنفذ ذلك وعادت إلى المنزل، في الوقت نفسه، يشاهدها مساعدة الدكتور، التي تؤدي دورها فدوى الفنانة فدوى عابد

في نهاية الحلقة، تعترف نرمين للشرطة بذهابها إلى زوجها قبل مقتله والسبب وراء ذلك. يقوم المحامي لطفي عبود، الذي يؤدي دوره الفنان صدقي صخر، ومساعده عمرو وهبة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة القاتل الحقيقي.



الذكاء الاصطناعي يساهم في أحداث مسلسل صوت وصورة

ولأول مرة تظهر التأثيرات الذكاء الاصطناعي في الدراما المصرية حيث كشفت تقنياته أن المحامي لطفي عبود هو القاتل، بسبب ثأر قديم بينهما ومعرفته بكل شيء عن المجني عليه وتوفره للأدوات لإزالة الشبهات عن نفسه.

تظهر على المحامي التوتر الشديد، وبعدها تتلقى نرمين مقطع فيديو لزوجها المقتول عصام الصياد.

إقرأ أيضًا: "صوت وصورة" ح 17: مخطط نجلاء بدر وابنيها لتشويه سمعة حنان مطاوع

وتدور قصة مسلسل صوت وصورة حول رضوى، التي تؤدي دورها الفنانة حنان مطاوع، والتي تُتهم بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها ونجح في الابتعاد عن العقاب. تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، خاصةً لقطات الفيديو لجريمة القتل. وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن هناك شيء كما يبدو، ولكن بمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.