مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "صوت وصورة" على dmc

تنطلق مساء اليوم الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل “صوت وصورة” للنجمة حنان مطاوع والذي حقق نجاح كبير منذ انطلاق أولى حلقاته في 14 أكتوبر الماضي.

ومازالت حلقات العمل تحاط بسياج من الغموض حول جريمة مقتل الدكتور عصام الصياد حيث أظهرت الحلقات الماضية العديد من المفاجآت كما اتسعت دائرة المشتبه فيهم.

ومع اقتراب العمل من نهايته بدأ الجمهور فى البحث عن مواعيد عرض المسلسل عبر شاشة قنوات dmc.

حيث يتشوق الجمهور لمعرفة من قاتل د. عصام الصياد وذلك بعد تصاعد أحداث الحلقات بشكل كبير.

وتذاع الليلة الحلقة الحادية والعشرون منالمسلسل الدرامي الجديد “صوت وصورة” بطولة الفنانة حنان مطاوع عبر شاشة قناة "dmc".

مسلسل "صوت وصورة" مكون من 30 حلقة وهو من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc.

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" على شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا.

بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة حياتهما.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.