الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مواعيد مسلسل صوت وصورة على dmc.. وأحداث الحلقة الـ 19

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

مواعيد مسلسل صوت وصورة على dmc وأحداث الحلقة الـ19 محور اهتمام الملايين من محبي الأعمال الدرامية المصرية في الدول العربية خاصة مع تصاعد الأحداث عقب الإفراج عن عبد الغني زوج رضوى ووجود متهم جديد في قتل الدكتور عصام الصياد وتشعب تفاصيل الأحداث.


مواعيد مسلسل صوت وصورة علي dmc

يرغب قطاع عريض من المواطنين في متابعة أحداث المسلسل الجديد الفنانة حنان مطاوع الذي يحمل عنوان صوت وصورة ويعرض حاليا عبر شاشة قناة DMC في مواعيد مختلفة تتناسب مع أعداد كبيرة من جمهور الدراما المصرية حيث يعرض عبر شاشة قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء بينما يعاد مرتين خلال اليوم الأولى الساعة الحادية عشر والثانية الساعة الثالثة صباحا.

وتعرض حلقات مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد عبر شاشة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء بينما يعاد الساعة الخامسة فجرا والساعة الثانية عشر ظهرا اليوم التالي بالإضافة إلى أنه يعرض عبر منصة watch It الرقمية من السبت إلى الثلاثاء.

 

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أحداث الحلقة ال 19 من مسلسل صوت وصورة

يتشوق الملايين من متابعي مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع إلى عرض باقي الحلقات ومعرفة المتهم بقتل الدكتور عصام الصياد حيث دارت أحداث الحلقة ال 19 حول الاشتباه في ابن عصام الصياد بقتله عقب اعتراف صديقته بذلك.. فيما عرف لطفي المحامي من وراء الفيديو المفبرك الذي ظهر فيه الدكتور يتهم صاحب العيادة بقتله وهى الممرضة.

فيما تنقل الحلقة تفاصيل مشاعر الحب التي تربط بين رضوى المتهمة بقتل الدكتور عصام الصياد ولطفي المحامي بسبب تشابه ظروف حياتهم عقب انفصالهما عن ازواجهم وتربية الأطفال بمفردها بدون شريك حياة.

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عدد حلقات مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

مواعيد مسلسل صوت وصورة علي dmc وعدد حلقات المسلسل تساؤل يطرحه المواطنين على المنصات الإلكترونية حيث تدور أحداث المسلسل في إطار ال 30 حلقة المسلسل من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ووليد فواز وولاء الشريف وعمرو وهبة ورامي الطمباري وهاجر عفيفي ومجموعة من نجوم الفن والوجوه الجديدة.

 

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