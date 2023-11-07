الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: القاهرة الإخبارية تعبر عن صوت مصر والعرب فى كل مكان

أحمد الطاهري والإعلامية
أحمد الطاهري والإعلامية إسعاد يونس

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أهمية الإعلام في تشكيل الرأي العام ونقل الحقائق، مشيرا إلى الدور البارز الذي تقوم به قناة القاهرة الإخبارية في تغطية الأحداث الساخنة في المنطقة.

وقال الطاهري، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "دي إم سي"، إن القاهرة الإخبارية تمكنت من إثبات وجودها وتميزها في سوق الإعلام العربي، خاصة في السودان وغزة، حيث تقدم تغطية موضوعية ومهنية للمشهد السياسي والإنساني في هذين البلدين.

وأضاف: "لا نعرف كيف سيكون المشهد الإعلامي في غزة إن لم تكن القاهرة الإخبارية موجودة".

وأوضح الطاهري، أن القاهرة الإخبارية تسعى إلى تحقيق رسالة إعلامية تخدم المجتمع وتنشر الوعي والثقافة، وتحترم المشاهد وتحترم الحقيقة، وتعبر عن صوت مصر والعرب في كل مكان.

غزة السودان أحمد الطاهري لشركة المتحدة القاهرة الإخبارية الاعلام العربي

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