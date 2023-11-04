السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تردد قناة dmc دراما 2023 لمشاهدة مسلسل صوت وصورة.. ومواعيد العرض

تردد قناة dmc دراما
تردد قناة dmc دراما

تتزايد حدة البحث عن تردد قناة dmc دراما 2023 لمشاهدة مسلسل صوت وصورة وذلك مع تصاعد الأحداث حيث يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة التي تخص المرأة والمجتمع المصري بشكل عام وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيء من خلال أحداث درامية مشوقة.

تردد قناة dmc دراما 2023 لمشاهدة مسلسل صوت وصورة

يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة كيفية ضبط تردد قناة dmc دراما 2023 لمشاهدة مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع والتي تجسد فيه دور رضوى السيدة التي تتعرض للتحرش وكيفية التشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يحظى على نسب مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي حيث يمكن متابعته من خلال ضبط إحداثيات القناة كما يلي:-

قناة دي إم سي 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11449.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة دي إم سي دراما 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11450.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي.

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مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر dmc

يعرض مسلسل صوت وصورة عبر شاشة قناة dmc بشكل حصري في مواعيد متنوعة تتناسب مع كافة الراغبين في مشاهدة الأحداث حيث تعرض الحلقات للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساءا وتعاد للمرة الأولى في الساعة الثانية صباحا ويعاد للمرة الثانية في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالي.

ويعر ض المسلسل عبر شاشة قناة dmc drama  للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحا ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الخامسة صباحا بالإضافة إلى عرض حلقات المسلسل عبر منصة watch it.

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مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة" والإعادة على قنوات المتحدة

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ردود فعل إيجابية على الحلقات الأخيرة من مسلسل "على باب العمارة"

أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل صوت وصورة 

أوضحت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل صوت وصورة براءة عبد الغني من قتل الدكتور عصام والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز وتم الإفراج عنه فيما تم إرسال فيديو إلى زوجة الطبيب المقتول يحمل في طياته اتهام إلى صاحب العيادة التي يعمل بها الدكتور عصام لرغبته في استعادتها.

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أحداث مسلسل صوت وصورة 

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