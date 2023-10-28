الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قناة فلسطين اليوم على النايل سات ومميزاتها

فلسطين اليوم
فلسطين اليوم

تردد قناة فلسطين اليوم على النايل سات من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، خاصة بعد انقطاع الاتصال بقطاع غزة.

 

اختراق القناة الـ13 الإسرائيلية خلال بث مباشر ونشر علم فلسطين (فيديو)

 

معلومات قناة فلسطين اليوم

قناة فلسطين اليوم لها عدة مميزات تجعلها فريدة وهامكة لاجتذاب المشاهدين الفلسطينين والعرب وهى كالتالى: 

-  هي الشيء الفاصل في حياة كل مواطن فلسطيني فهي تعرض كل ما يوقع على أرض فلسطين بشكل مباشر وتعرضه من خلال شاشتها بشكل متكرر كل يوم.

- كما أنها تعمل على إذاعة وتقديم كل الأخبار التي تتعلق بالقضية الفلسطينية

- تنقل الأحداث اليومية التى تقع على الساحة السياسية والاجتماعية لشعب فلسطين كل يوم وتكون على رأس الساعة لرصد كل الاخبار لحظة بلحظة.

-تنقل الواقع الفلسطيني كما هو ولا تغير فيه أبداً فهي قناة تتسم بالشفافية الحادة والمصداقية 

-وهي القناة المخصصة بفلسطين والتي تعمل على عرض الأنباء بشكل متتابع كما أنها تعرض تلك الأنباء وجميع ما تعرضه من برامج حوارية لتناقش فيها ما يوقع في الشارع الفلسطيني بشكل مجاني

-مجانية فلا تتبع القنوات المشفرة والتي يلزم للحصول عليها دفع اشتراك شهرى  أو سنوي 

-تقدم لك كافة الأخبار الفلسطينية بشكل متفرد حتى صارت فعليا القناة الأولى والرسمية المخصصة بفلسطين

- هى حلقة الوصل بين المواطنين الفلسطينيين والتلفاز الفلسطيني حيث إنها القناة الرسمية في البلد التي تعرض كل الأخبار المتفردة والمباشرة في الشأن الفلسطيني.

-أصبحت قناة فلسطين إحدى أكبر القنوات الإخبارية الفلسطينية التي تبث محتوى إقليمي ودولي

 

تردد قناة فلسطين على النايل سات

 

في هذه الفقرة سوف نعرض لكم أوقع تردد قناة فلسطين على النايل سات والعرب سات 2024 ويكون كالتالي

 

تردد قناة فلسطين اليوم الفضائية

القمر الصناعي.. نايل سات

التردد.. 10873

الاستقطاب ..عمودى

تصحيح الخطأ.. 3/4    

الترميز.. 27500        

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