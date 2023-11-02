لعشاق الدراما العربية.. تردد قناة dmc دراما 2023 على النايل سات

تردد قناة dmc دراما 2023 على النايل سات من المواضيع التى يزيد معدل البحث عنها من خلال محرك البحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة الماضية .

تردد قناة dmc دراما 2023 على النايل سات

القمر الصناعى لقناة دي ام سي دراما :النايل سات

تردد دي ام سي دراما dmc الجديد: 11449.

الاستقطاب دي ام سي دراما dmc الجديد: افقي.

معامل تصحيح الخطأ دي ام سي دراما dmc الجديد: 34.

معدل الترميز دي ام سي دراما dmc الجديد: 27500.

الجودة دي ام سي دراما dmc الجديد: HD

التشفير دي ام سي دراما dmc الجديد: قناة مفتوحة.

اسم القناة.على جهاز الاستقبال ” الرسيفر”: dmc drama

تعرف على تردد قناة dmc دى ام سى على النايل سات 2023

القمر الصناعي دي ام سي: نايل سات.

تردد دي ام سي: 12092.

معدل الترميز دي ام سي: 27500.

الاستقطاب دي ام سي: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ دي ام سي: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة dmc دراما الجديد

الضغط على قائمة الإعدادات.

اختيار قائمة التردد.

أدخال تردد القناة.

ضرورة التحقق من الاستقطاب ومعدل الرمز وعامل التصحيح.

الضغط على زر البحث.

تردد قناة دي ام سي سبورت "رياضة" على نايل سات

القمر الصناعى :النايل سات

التردد لقناة دي ام سي سبورت "رياضة" : 12092

معدل الترميز لقناة دي ام سي سبورت "رياضة":27500

الاستقطاب لقناة دي ام سي سبورت "رياضة" :رأسى

معامل تصحيح الخطأ لقناة دى أم سى رياضة : 5/6

طريقة استقبال قناة دي ام سي سبورت

الدخول من الريموت على الإعدادات.

اختيار كلمة التركيب.

الدخول على التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي المراد تركيب التردد خلاله.

كتابة تردد قناة دي ام سي سبورت ، وكتابة الاستقطاب، و تصحيح الخطأ، و معدل الترميز الموضح في أعلي الجدول.

الضغط على OK.

بعد انتهاء البحث الضغط على كلمة "حفظ".