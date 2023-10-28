أخبار هذا المساء| تردد قناة القاهرة الإخبارية.. وإشادات واسعة بتظاهرات لندن للتنديد بالاحتلال

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم السبت، وتعددت الأخبار وتبقى القضية الفلسطينية أبرزها وفي هذا السياق نرصد أبرز أخبار هذا المساء.



دراسة حديثة عن آثار الحرب

كشفت دراسات حديثة أجرتها مجلة الصحة العقلية والنفسية الأمريكية، عن أن 22% من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الصراعات المسلحة يعانون من الاكتئاب والقلق و"اضطراب ما بعد الصدمة" و"الاضطراب ثنائي القطب" و"انفصام الشخصية"، وأن نحو 9% من سكان البلدان التي تشهد صراعات عنيفة يعانون من اضطرابات صحية عقلية ونفسية شديدة.

وأظهرت الدراسات، أن الأطفال والأسر الذين يعيشون في مناطق الحرب أو الذين يفرون منها معرضون بشكل متزايد لخطر المعاناة من مشاكل الصحة العقلية.

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تردد قناة القاهرة الإخبارية

يتساءل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن تردد قناة القاهرة الإخبارية لا سيما في الأيام الأخيرة، بعد أن شهدت غزة تصاعدًا كبيرًا ومروعًا في الأحداث بعد بدء قصف جيش الاحتلال، وإعلانه الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، وبعد أن أخذت الأمور منحنى آخر، وانقطعت كافة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بدأ المواطنون الاهتمام بمتابعة الأحداث من خلال مراسة قناة القاهرة الإخبارية.

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فيفي عبده تتضامن مع غزة

علقت النجمة فيفي عبدة على القصف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن موت الآلاف من الأطفال الفلسطينيين على مدار 20 يوميا.

ونشرت فيفي عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو تضمن مشاهد من المعاناة التي تعرض لها أطفال قطاع غزة “وعلقت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينشف دم كل ظالم على قد ما نشفتوا ريق الأطفال الأبرياء في غزة".

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إشادات واسعة بتظاهرات لندن

تصدرت صور التظاهرات الداعمة لفلسطين من لندن منصات السوشيال ميديا، وأشاد رواد السوشيال ميديا بتلك التظاهرات التي خرجت من أجل غزة.

وظهر في الصور ملايين المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، يخرجون في مسيرات تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، وسط القصف المستمر لقوات الاحتلال على سكان القطاع.

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