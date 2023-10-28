السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار هذا المساء| تردد قناة القاهرة الإخبارية.. وإشادات واسعة بتظاهرات لندن للتنديد بالاحتلال

هذا المساء
هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم السبت، وتعددت الأخبار وتبقى القضية الفلسطينية أبرزها وفي هذا السياق نرصد أبرز أخبار هذا المساء.

 


دراسة حديثة عن آثار الحرب 

كشفت دراسات حديثة أجرتها مجلة الصحة العقلية والنفسية الأمريكية، عن أن 22% من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الصراعات المسلحة يعانون من الاكتئاب والقلق و"اضطراب ما بعد الصدمة" و"الاضطراب ثنائي القطب" و"انفصام الشخصية"، وأن نحو 9% من سكان البلدان التي تشهد صراعات عنيفة يعانون من اضطرابات صحية عقلية ونفسية شديدة.

وأظهرت الدراسات، أن الأطفال والأسر الذين يعيشون في مناطق الحرب أو الذين يفرون منها معرضون بشكل متزايد لخطر المعاناة من مشاكل الصحة العقلية.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي 

https://www.dostor.org/4537991

تردد قناة القاهرة الإخبارية 

يتساءل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن تردد قناة القاهرة الإخبارية لا سيما في الأيام الأخيرة، بعد أن شهدت غزة تصاعدًا كبيرًا ومروعًا في الأحداث بعد بدء قصف جيش الاحتلال، وإعلانه الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، وبعد أن أخذت الأمور منحنى آخر، وانقطعت كافة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بدأ المواطنون الاهتمام بمتابعة الأحداث من خلال مراسة قناة القاهرة الإخبارية.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4537842

فيفي عبده تتضامن مع غزة 

علقت النجمة فيفي عبدة على القصف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن موت الآلاف من الأطفال الفلسطينيين على مدار 20 يوميا.

ونشرت فيفي عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو تضمن مشاهد من المعاناة التي تعرض لها أطفال قطاع  غزة “وعلقت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينشف دم كل ظالم على قد ما نشفتوا ريق الأطفال الأبرياء في غزة".

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4537985

إشادات واسعة بتظاهرات لندن 

تصدرت صور التظاهرات الداعمة لفلسطين من لندن منصات السوشيال ميديا، وأشاد رواد السوشيال ميديا بتلك التظاهرات التي خرجت من أجل غزة.

وظهر في الصور ملايين المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، يخرجون في مسيرات تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، وسط القصف المستمر لقوات الاحتلال على سكان القطاع.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4537834

الحرب على غزة 12 قرية فلسطينية 120 طفلا يوميا في غزة 678 شهيد ا في غزة أبنائنا في غزة

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