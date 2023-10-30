رابط الاستعلام عن الرقم التأميني.. الخطوات والرقم الساخن

يحظى رابط الاستعلام عن الرقم التأميني على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد أحد مسوغات التعيين المطلوبة لموظفي القطاع العام والخاص حيث يتم فتح ملف تأميني من خلاله خاصة عقب رقمنة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة خدماتها.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن رقم التأمينات الذي يطلب عند تعيين الموظفين بالشركات الحكومية والخاصة لفتح ملف تأميني حيث يدخل المواطن الراغب في معرفة معلوماته التأمينية كافة البيانات اللازمة عنه بدقة في الخانات المخصصة لذلك سواء اسمه رباعي واسم الوالدة والرقم القومي.

ويمكن اعتبار رقم التأمينات الاجتماعية النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم لكل فرد من أفراد المجتمع مرتبط ارتباط وثيق بالرقم القومي ويتم تخصيصه له في نظام التأمينات الاجتماعية حيث يتم إدخاله عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة كافة المعلومات التأمينية لكل مواطن.

خطوات الاستعلام عن رقم التأمينات الاجتماعية

يستطيع كافة موظفي الدولة والقطاع الخاص الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات التأمينية للمواطنين.

إدخال كافة البيانات الشخصية للراغب في الاستعلام في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة بدقة.

إدخال اسم الأم الأول.

وضع علامة صح على رمز أنا لست ربوت.

النقر على كلمة استعلم او عرض الرقم.

ظهور الرقم التأميني الخاص بالمستعلم.

رقم الخط الساخن للهيئة التأمينات الاجتماعية

خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم ساخن لخدمة كافة المواطنين وذلك من خلال الرقم 16217 حيث تستقبل المكالمات مجموعة مميزة من الموظفين المختصين بالتعامل مع المواطنين وإنهاء كافة المشاكل والاجابة عن كافة استفسارتهم وإزالة كافة المعوقات أمامهم في مجال التأمينات الاجتماعية.

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