الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.. ومواعيد عمل مكاتب التأمين

زاد البحث عن الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي حيث يفيد الأشخاص المؤمن عليها في العديد من الإجراءات باعتباره النواة الرئيسية لنظام المعلومات في منظومة التأمينات الاجتماعية ويعد الرقم أحد مسوغات التعيين الرئيسية في شركات القطاعيين العام والخاص ولا يمكن الاستغناء عنها.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2023

خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موقع إلكتروني لخدمة كافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ويمكن من خلالها الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة وعن الشخص الراغب في التأمين عليه وضمنه إلى منظومة التأمينات الاجتماعية والتي تقدم عدة خدمات للمواطنين من خلاله.

كما يمكن استخراج الأرقام التأمينية من خلال مكتب التأمينات الاجتماعية أو أقرب منطقة تأمينية بشهادة الميلاد المميكنة وبطاقة الرقم القومي وتكون سارية وتقدم طلب الموظفين المختص، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني وذلك لتسهيل خدمات المواطنين في مختلف دول العالم.

الخطوات اللازمة للاستعلام عن أرقام التأمينية بالرقم القومي 2023

يمكن من خلال الخطوات الإلكترونية البسيطة الاستعلام عن الرقم التأميني سواء لفتح ملف تأميني أو لاستخدامه في استخراج الملف التأميني عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا).

(من هنا). اختيار أيقونة الاستعلام عن الأرقام التأمينية.

إدخال كافة بيانات الشخص الراغب في معرفة رقمه التأميني.

تسجيل اسم الوالدة بدقة.

إدخال بيانات المكتب التأميني التابع له الشخص المستعلم.

تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما بدقة.

الضغط على خانة لست روبوت.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور الأرقام التأمينية الخاصة بالشخص المستعلم.

مواعيد عمل مكاتب التأمينات الاجتماعية 2023

تستقبل مكاتب التأمينات الاجتماعية المواطنين في كافة محافظات الجمهورية بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع حيث يحصل الموظفين على إجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة لموظفي الدولة والعاملين بالهيكل الإداري.