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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل يحق للمؤمن عليه الحصول على تعويض البطالة بسبب تصفية الشركة؟.. التأمينات تجيب

تامينات
تامينات

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه يحق للمؤمن عليه المتعطل والمنتهي خدمته الحصول على تعويض البطالة بسبب تصفية الشركة.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن إجراءات حصول المؤمن عليه على التعويض هى:-

أن يتقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة.

 صورة نموذج الاستمارة رقم (6).

تقديم شهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

وأشارت الى أنه يمكن استحقاق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليهما بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.

الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين القومية للتأمين الاجتماعي المتعطلين تعويض البطالة

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