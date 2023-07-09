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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2023 .. ومواعيد عمل هيئة التأمينات

التأمين الاجتماعي
التأمين الاجتماعي

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2023 من أبرز الكلمات البحثية التي تلقي وراجا حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لأنه يعد المسوغ الرئيسي للتعيين في شركات القطاع العام والخاص لذلك يرغب قطاع عريض من الشباب في استخراجه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2023 

يشرح موقع الدستور الإلكتروني خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني 2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الراغب في كافة البيانات اللازمة للموقع الإلكتروني للاستعلام الإلكتروني والبرنت التأميني الخاص بكل موظف لفتح ملف تأميني جديد للموظفين الجدد في أى مؤسسة حكومية وخاصة.

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن الرقم التأميني لأول مرة يتم تخصيصه للفرد ويكون محور النظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، ويتم إنشاء سجل يشمل بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد إلى جانب بيانات الرقم التأميني بالتفصيل وكافة بيانات الملف التأميني الخاص بالشخص صاحب الرقم.

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مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية 2023 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

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التأمينات تواصل صرف معاشات يوليو

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الرقم التأميني 

يمكن معرفة كافة البيانات التأمين الاجتماعي من خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية وبإتباع هذه الخطوات الإلكترونية وهى كما يلي :-

  • الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • تحديد اللغة.
  • اختيار أيقونة رقم التأمينات.
  • تحديد مكتب التأمينات الاجتماعية ومحافظة اٌقامة.
  • إدخال كافة البيانات الشخصية للراغب في معرفة رقم التأمينات الاجتماعية.
  • إدخال الرقم القومي بدقة المكون من 14 رقم.
  • إدخال اسم الأم رباعي باللغة العربية.
  • وضع علامة صح في مربع لست ربوت.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور رقم التأمينات بدقة.

كما يمكن الاستعلام عن طريق الرقم الساخن للتأمينات الاجتماعية من خلال 16217.

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رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2023

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مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية 2023

تستقبل مكاتب التأمينات الاجتماعية في كافة محافظات الجمهورية المواطنين يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا في جميع أيام الأسبوع حيث تنتهي مدة تلقي طلبات العملاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا حيث يتمكن الموظفين من إنهاء كافة الخدمات قبل مواعيد الإغلاق.

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