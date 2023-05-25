الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التأمينات": تنسيق مصرى سورى لمد الحماية الاجتماعية لمواطنى البلدين

التامينات
التامينات

استقبل اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لؤي عماد الدين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بدولة سوريا الشقيقة، والذي يزور مصر حاليًا للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة "49" لمؤتمر العمل العربي والمنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 22 وحتي 29 مايو الجاري.

وخلال اللقاء أكد عوض على اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإصلاح ملف التأمين الاجتماعي والمتابعة الدقيقة لهذا الملف، كما استعرض التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي وكيف أصبحت محط اهتمام العديد من دول العالم والمختصين في المحافل الدولية، مما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري وأصحاب المعاشات والمستحقين. 

من جهته، أعرب وزير العمل السوري عن خالص تقديره بالتجربة المصرية، مؤكدًا علي ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين للاستفادة من التجربة المصرية الفريدة، والتي بدأت تؤتي ثمارها، وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية مصرية في مجال التأمين الاجتماعي وكيفية استثمار أموالها.

هذا وقد اتفق الطرفان على استمرار التنسيق لمد الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل المشتركة، خاصة في مجال التغطية التأمينية ومجالات الاستثمار المختلفة.


وأوضح عوض، أن مصر ترحب بكل أوجه وصور التعاون مع الشقيقة السورية في مجال التأمين الاجتماعي.

التحول الرقمي التأمين الاجتماعي التجربة المصرية التأمينات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين

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