رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر للحصول على رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2023 لتسجيل الدخول بشكل إلكتروني لتوفير الوقت على المواطنين.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي، يرصد لكم موقعنا "الدستور" في السطور التالية الرابط الالكتروني حتى يتمكن المستعلم من إتمام عمليه الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2023

وأطلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2023 عبر موقعها الإلكتروني، في إطار حرصها على التيسير وتذليل العقبات أمام المواطنين في معرفة مستحقاتهم المالية بكل سهولة، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر الموقع الرسمي لها، إمكانية الاستعلام عن زيادة المعاش، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين.

ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري بعد تطبيق الزيادة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــا.

ادخال اسم المستخدم «أصحاب المعاشات».

ادخال كلمة المرور.

سجل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2023

أولاً : يجب على المستعلم الدخول عبر موقع التامينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

ثانيًا : اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

ثالثًا : الضغط على ​​بدء الخدمة.

رابعًا : يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

خامسًا : يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

سادسًا : يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

سابعًا : بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

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