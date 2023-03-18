السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023| متاح الرابط والتظلم

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يستمر بحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 حيث وضعت نيابة المرور إجراءات في الاستعلام والتظلم على المخالفات على السيارة بهدف الحفاظ على سرية المعلومات والتي يجب كتابة الرقم القومي والهاتف الخاص بمالك السيارة حتى يتمكن إظهار جميع المخالفات المسجلة في المرور.

تستعرض جريدة الدستور في السطور التالية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 والخطوات الكاملة.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 

وفي هذا السياق، يجب الحرص على تجنب أي مخالفة لأنه يكون مضاعفة الغرامة حال تكرار سائق السيارة المخالفة للمرة الثانية، خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة 2023

  • يجب على الشخص الدخول على رابط  الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي  2023 من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة اضغط هنــــــــــــــــــا
  • يجب على المواطن الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة
  • يجب على الشخص اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
  • يجب على المواطن تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
  • يجب على الشخص الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

كيفية التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2023

  1. ضرورة الدخول على لينك موقع النيابة العامة اضغط هنــــــــــــــــــا
  2. ضرورة الضغط على كلمة التظلمات، ثم وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة»
  3. ضرورة تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.
  4. ضرورة تحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.
  5. تظهر شروط الخدمة الإلكترونية، بعد قرأتها قم بالضغط على «الموافقة».
  6. بعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة، يجب اضغط على كلمة «إرسال الطلب». ‏
  7. يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، يجب أن تحتفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.
  8. ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم “الجوال” الذي قمت بتسجيله.

 
خطوات سداد مخالفات المرور أون لاين 2023

  1. يجب على المواطن تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك.
  2. يجب على المواطن كتابة عنوان الخاص بـ مالك السيارة، واسم المرور التابع له، وتسجيل أرقام وحروف السيارة المدونة على الرخصة.
  3. يتم دفع المخالفة من خلال الموقع الإلكتروني عبر بطاقة الائتمان، أو من خلال ماكينة فوري أو الدفع نقدي عند تلقي شهادة مخالفات السيارة.

الجدير بالذكر أنه في حين الانتهاء من المعلومات السابقة يم سداد قيمة مخالفات المرور والغرامة أون لاين من خلال الموقع إلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو الدفع مخالفات المرور عبر خلال ماكينة الدفع من خلال فوري، أو الدفع بشكل نقدي عند استلام شهادة المخالفات.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

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