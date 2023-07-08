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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية 2023 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية 2023 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية 2023

بداية من الساعة الثامنة صباحا يكون موعد موظفى التأمينات الاجتماعية فى دخول مكاتبهم فى استقبال المواطنين ويستمر العمل حتى الثالثة  عصرا جميع أيام الأسبوع باستثناء الإجازات الأسبوعية وهى الجمعة والسبت أسبوعيا وكذلك باستثناء أيام الإجازات الرسمية الخاصة بالأعياد والمناسبات.

وعلى صعيد متصل ينتهى موظفى التأمينات الاجتماعية فى استقبال طلبات المواطنين الساعة الثانية عشرة ظهرا .

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

 

للاستعلام الإلكترونى عن الرقم التأمينى للموظفين فى القطاعين العام والخاص أو للمواطنين الراغبين فى استكمال الأوراق الخاصة لتعينهم  عليهم اتباع الخطوات التالية:

1 - تسجيل الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط https://nosi.gov.eg

2 -  القيام باختيار أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني.

3 – القيام بكتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام.

4 – القيام بالضغط على زر الاستعلام.

 

الفئات التى تحتاج للرقم التأمينى:

  • لعاملين بالقطاع الحكومى وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص
  • يحتاج أيضا الرقم التأمينى من لديهم  ظروف مرضية، ويحتاجون الرقم التأمينى للحصول على خدمات مجانية من الدولة أو  للمواطنين الذين بلا عمل ويريدون الحصول على إعانة بطالة أو معاش تكافل وكرامة .

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تعرف على الفئات المستحقة للمعاش في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر عام 2019 القانون رقم 148 والمعروف باسم " قانون التأمينات والمعاشات الجديد"،وتم تحديد  الفئات المستحقة للمعاش وهم كالتالي :

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد الذى وضع عام 2019.

مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية 2023 خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي موقع هيئة التأمينات الاجتماعية الفئات التى تحتاج للرقم التأمينى

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