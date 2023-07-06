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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الثامنة والنصف صباحًا.. مواعيد عمل البنوك فى شهر يوليو 2023

البنوك
البنوك

يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عبر الإنترنت عن مواعيد عمل البنوك فى شهر يوليو 2023، لمعرفة موعد صرف المرتبات والحصول علي الخدمات البنكية المتعددة.

وفي هذه السطور، يستعرض الدستور كل ما تريد معرفته مواعيد عمل البنوك فى شهر يوليو 2023.

مواعيد عمل البنوك فى شهر يوليو 2023

قرر البنك المركزي المصري عودة عمل البنوك  في أنحاء الجمهورية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 يوليو بعد تعطيلها  بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

مواعيد عمل البنوك فى شهر يوليو 2023

وتبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر يوليو الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يوليو 2023


توافر السيولة النقدية بماكينات الصراف الآلي

وشدد البنك المركزي المصري على أهمية توفير السيولة النقدية للمواطنين خلال أيام الإجازات الرسمية والعطلة الأسبوعية خلال يومي الجمعه والسبت من كل أسبوع.

ويجري متابعة عملية تغذية ماكينات الصراف الآلي بالتعاون مع شركات نقل الأموال حيث يسحب المصريون عادة في موسم الأعياد مبالغ كبيرة تصل إلى 50 مليار جنيه، سواء عبر صرف المرتبات والمعاشات أو سحب أموال أخرى لقضاء الإجازات والتنزه.

إقبال كبير على العملة الجديدة

طرح البنك المركزي المصري العملة الجديدة من فئة العشرين جنيها مصنوعة من البوليمر، والتي لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين الذي حرصوا على اقتنائها  وتتميز العملة الجديدة بأنها ضد التلف والتآكل مع الاستخدام وعمرها الافتراضي أطول بسبب أنها من مادة بلاستيكية.

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