يزداد البحث عن مواعيد عمل حديقة حيوان بالجيزة، بالتزامن مع إجازة نهاية العام الدراسي، والتي يسعى خلالها الطلاب للخروج مع أسرهم في رحلات ترفيهية للحديقة.

مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة



في التقرير التالي نعرض تفاصيل مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة قبل أن يتم غلقها لفترة استعداداً لتطويرها.

تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها أمام الزوار جميع أيام الأسبوع وكذلك يوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وسعر تذكرة الدخول للمصريين هي 5 جنيهات فقط، والطفل من عمر 5 سنوات له تذكرة كاملة أيضا ب 5 جنيهات.

أما غير المصريين سعر تذكرة الدخول فهي 20 جنيه.

معالم حديقة الحيوان بالجيزة



بخلاف الحيوانات الموجودة في الحديقة ويمكن الاستمتاع بمشاهدتها يوجد معالم إضافية نوضحها كالتالي



بيت الزواحف

سعر تذكرة الدخول إلى بيت الزواحف هو 5 جنيهات وداخله تجد مجموعة من السحالي والسلحفاة السودانية بالإضافة إلى التماسيح الليلية.

كذلك يوجد صالة بها 30 صندوق زجاجي وكل نوع من الصندوق به نوع من الحرباء والثعابين.



المتحف الحيواني

والذي يضم العديد من الحيوانات والطيور والكائنات العظمية الحية المحنطة، كذلك تجد فيه الجلود و الجماجم والزواحف.

بيت السباع

يضم البيت مجموعة من الأسود وأنثى الأسد

ركوب القطارات

بجانب ذلك يوجد قطار حديقة الحيوان يأخذك في جولة لمدة 10 دقائق يلف خلالها الحديقة للتجول.

الكوبري المُعلق

يُعرف بالكوبري الأخضر والذي يعتبر أعلى نقطة في الحديقة. كما يتميز بالزهور والنباتات أعلاه. حيث قام الخديو إسماعيل بتكليف جوستاف أليكسون إيفل بتصميمه وهو نفسه الذي قام بتصميم برج إيفل في باريس.



تطوير حديقة الحيوان بالجيزة



أعلنت الحكومة في العام الماضي مخططها لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة في إطار الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز للحديقة والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكانت تسمى بجوهرة التاج لحدائق إفريقيا حيث تأسست عام 1891.

ويشمل التطوير أيضًا، حديقة الاورمان المواجهة لها بحيث يتم ربطهم مع من جديد، كذلك يتم تعظيم الخدمات التي تقدمها الحديقتين بشكل أفضل للزوار، إعادتها إلى وضعهما السابق حتى تضاحي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة للمصريين.