مواعيد عمل المرور بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

مواعيد عمل المرور بعد عيد الأضحى 2023..بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد عمل المرور، وذلك لمباشرة كافة مصالحهم.

بداية إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلن مجلس الوزراء فى وقت سابق أن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك سوف تبدأ يوم 27 من شهر يونيو والتي توافق يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وذلك في جميع المصالح الحكومية والخاصة والبنوك.

العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك

وكان قد أعلن مجلس الوزراء أن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 لجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك والبريد للقطاع الحكومي يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 بينما تنتهي إجازة العيد 2023 للقطاع الخاص يوم الأحد الموافق 2 يوليو وسوف تبدأ الإدارة العامة للمرور بمباشرة عملها بيوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو.

مواعيد عمل الإدارة العامة للمرور

تعود الإدارة العامة للمرور للعمل بكامل طاقتها غدا الثلاثاء 4 يوليو 2023، وذلك بعد انتهاء الإجازات الرسمية لعيد الأضحى وثورة 30 يونيو.

وتعود إدارات المرور بمختلف محافظات الجمهورية للعمل بالنظام الطبيعي، وهو أن تفتح أبوابها للجمهور بفترات صباحية ومسائية طيلة أيام الأسبوع عدا أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية المعروفة.

وتقدم إدارات المرور خدماتها للمواطنين بداية من يوم السبت الي الخميس أسبوعييًا، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

مواعيد المرور المسائية

كما تعمل إدارات المرور خلال الفترة المسائية في جميع المحافظات 2023، تتمثل في 4 ساعات فقط تبدأ من الساعة 4 حتى 8 مساء، من كل أسبوع ولا تعمل يوم الجمعة أيضا وينطبق عليها الإجازات العامة.

وبخلاف وحدات المرور العادية وفي ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية وفرت وزارة الداخلية وحدات المرور الإلكترونية في 8 محافظات أشهرها القاهرة والإسكندرية والتي تهدف للحد من ازدحام وحدات المرور الاعتيادية، حيث يبدأ العمل فيها من 10 صباحا حتى 10 مساء بشكل يومي عدا يوم الجمعة الذي يعتبر إجازة.