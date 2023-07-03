"صحة الإسكندرية" تنفذ حملات مكثفة على المحلات خلال إجازة عيد الأضحى

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، ممثلة في إدارتي صحة البيئة والرقابة على الأغذية، حملات مكثفة على جميع المنشآت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن حملة "100 يوم صحة"، ما أسفر عن إعدام 506 كيلوجرامات أغذية متنوعة و103 لترات مشروبات وعصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية، وتحرير محاضر بتلك المخالفات.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، اليوم الإثنين، أن الحملات شملت عدة أماكن متفرقة في أنحاء محافظة الإسكندرية، وتم المرور على 253 منشأة غذائية، وسحب 251 عينة، مضيفة أنه تم خلال الحملات المرور على عدد من محطات وشبكات المياه، وأخذ عينات مياه بواقع 71 عينة من محطات مياه الشرب، و34 عينة من شبكات مياه الشرب، و41 عينة من حمامات السباحة في عدد من النوادي والفنادق، و9 عينات من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأكدت مديرية الصحة أن كل فريق العمل بالإدارة العامة للطب الوقائي يبذل ما في وسعه؛ لضمان الحفاظ على صحة المواطنين.

وكانت قد واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.