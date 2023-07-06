ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يوليو 2023 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت لسبعة أيام بدأت من الثلاثاء الموافق 27 يونيو واستمرت حتى الإثنين الماضي الموافق 3 يوليو.



مواعيد الاجازات الرسمية فى شهر يوليو 2023

نعرض في التقرير التالي مواعيد الاجازات الرسمية فى شهر يوليو 2023 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري 2023.

ما زال يوجد يومين للاجازات الرسمية لمناسبات خاصة خلال شهر يوليو وهما رأس السنة الهجرية وذكرى الاحتفال بثورة ٢٣ يوليو.



- الأربعاء 19 يوليو 2023.. رأس السنة الهجرية والذي يوافق هجريًا 1 محرم 1445.

فوفق الحسابات الفلكية هلال شهر المحرم سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).



أما اليوم الثاني للاجازة الرسمية خلال شهر يوليو هو

- الاحد 23 يوليو الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.



وانتهى الموظفون بالقطاع العام والخاص من إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين الماضي 3 يوليو والتي بدأت من الثلاثاء 27 يونيو وكانت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.



العطلات الرسمية لشهر يوليو 2023

وعن العطلات الرسمية لشهر يوليو والتي تكون يومان كل أسبوع فهي تبدأ من



الجمعة 7 يوليو 2023

السبت 8 يوليو 2023

الجمعة 14 يوليو 2023

السبت 15 يوليو 2023

الجمعة 21 يوليو 2023

السبت 22 يوليو 2023

الجمعة 28 يوليو 2023

السبت 29 يوليو 2023







الإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام 2023

خلال عام 2023 تبقى يومان للاجازات الرسمية وهما..

الأربعاء 27 سبتمبر

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973

