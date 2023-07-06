موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

يكثر البحث عن إجازة رأس السنة الهجرية 2023 من قبل الموظفين المهتمين بمعرفة موعد الإجازة الرسمية بعد أيام قليلة من انتهاء إجازة عيد الأضحى.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

وتُعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 هي الأولى بعد إجازة عيد الأضحى 2023، وفي هذا اليوم يحتفل المسلمون برأس السنة الهجرية، وهي ذكرى هجرة رسولنا الكريم من مكة إلى المدينة المنورة.

وتصدر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 محركات البحث في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، حيثُ تمنح إجازة رأس السنة الهجرية 2023 فرصة للعاملين في القطاعين العام والخاص للاستمتاع بإجازة رسمية بأجر كامل.

وقرر مجلس الوزراء تعديل نظام الإجازات في عام 2020، حيث تقرر أن يتم منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من تقسيم الإجازات على أيام متفرقة خلال الأسبوع.

هذا التعديل يتيح للمواطنين الاستمتاع بإجازة متصلة مع عطلة نهاية الأسبوع واستغلالها بالطريقة التي يرونها مناسبة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

توافق إجازة رأس السنة الهجرية 2023 يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، الذي يوافق اليوم الأول من شهر محرم في السنة الهجرية 1445.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور، مصطفي مدبولي انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة غداً الإثنين 3 يوليو 2023، وبدء العمل في الوزارات والشركات اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 المقبل.

يذكر أن إجازة عيد الأضحى 2023 مصر، بدأت يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وتستمر حتى غداً الإثنين 3 يوليو 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين بـ الوزارات، المصالح الحكومية، شركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.