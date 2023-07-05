الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

مع أول أيام شهر يوليو يحرص المواطنين على معرفة الاجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 عبر جوجل خلال هذه الأيام الحالية، لقضاء أجازة سعيدة، والاحتفال مع الأهل والأقارب، ومعرفة موعد ثورة 23 يوليو 2023.

الاجازات الرسمية لشهر يوليو 2023

وتستعرض “الدستور” لكم إجازات شهر يوليو 2023، وكافة باقي الإجازات الرسمية المتاحة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وتندرج الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2023 في إجازتين أساسيتين، والأولى وهي إجازة رأس السنة الهجرية في عام 1445، والثانية هي إجازة عيد ثورة 23 يوليو لعام 1952، وهما إجازات شهر يوليو المترقبة عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى 2023.

وطبقا لقرار مجلس الوزراء المصري الذي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم الاعتماد لإجازة عيد الأضحى 2023، بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو الماضي إلى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو الجاري، عولى أن ستعاود الدولة العمل في كافة مؤسساتها في صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

ووطبقا لهذا القرار الوزاري، فقد ضمن إجازة عيد الأضحى 2023 وهي ثلاثة أيام من شهر يوليو، حيث أن تضمنت إجازة العيد يومي (الجمعة والسبت) وهما عطلة رسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، وكذلك قد تضمنت إجازة (ثورة 30 يونيو)، ولذلك قد تم تعويض هذه الأيام لتكون إجازات رسمية ببداية شهر يوليو 2023.

إجازات شهر يوليو 2023

بدأت الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2023 بإجازة “عيد الأضحى” وإجازة “ثورة 30 يونيو”، حيث أن قرر رئيس الوزراء المصري منح الموظفين في شركات القطاع العام وفي قطاع الأعمال العام وجميع الوزارات والهيئات التابعة لها “إجازة 30 يونيو 2023” في يوم الاثنين 3 يوليو، وعقب انقضاء هذه الإجازة، ستتمثل إجازات شهر يوليو 2023 بالتالي:

إجازة رأس السنة الهجرية

وسيوافق موعدها يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، وهي إجازة تكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، ومن المترقب أن يصدر “مجلس الوزراء المصري” بيانا بشأنها من أجل معرفة هل سوف يتم ترحيلها ليوم الخميس في نهاية الأسبوع، أو سوف تظل يوم الأربعاء كما هي.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

وهي إجازة “عيد ثورة 23 يوليو”، وسيوافق في هذا العام يوم الأحد الموافق 23/7/2023، ومن المنتظر أن سيتم ترحيلها ليوم الخميس من الأسبوع نفسه.