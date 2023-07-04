يحتفل المصريون بذكرى ثورة 23 يوليو 2023 ، ويحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتعد إجازة ثورة 23 يوليو الإجازة الرسمية الثانية خلال نفس الشهر ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 والإجازات المتبقية خلال العام .

موعد اجازة ثورة 23 يوليو 2023

توافق إجازة ثورة 23 يوليو 2023 هذا العام يوم الأحد 23 ، ويحصل خلالها العاملون في الدولة والقطاع الخاص على إجازة بأجر كامل.

وبدأت ثورة 23 يوليو عام 1952 بواسطة تنظيم الضباط الأحرار ومن أهم مكتسباتها إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضواً برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.

واكتساب ثورة يوليو تأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين وطبقات الشعب العاملة الذين كانوا يعيشون حياة تتسم بالمرارة والمعاناة، وتبنت ثورة 23 يوليو فكرة القومية العربية ، وسعت إلى مساندة الشعوب العربية المحتلة للتخلص من الاستعمار ، وحققت الوحدة مع سوريا واليمن ، كما سعت إلى محاربة الاستعمار بكافة صوره وأشكاله في أفريقيا وآسيا ، وكان لمصر دور رائد في تأسيس جماعة دول عدم الانحياز.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

نشر موقع رئاسة الجمهورية الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، بعد إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الأربعاء 19 يوليو ، ثم إجازة ثورة 23 يوليو 2023.

وبعدها تكون الإجازات الرسمية المتبقة في 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، و يوم الجمعة 6 أكتوبر وهو عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973) حيث تحتفل مصر بنصر أكتوبر العظيم .