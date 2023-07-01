تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن الإجازات الرسمية المتبقية بعد إجازة 30 يونيو وعيد الأضحى، بالتزامن مع عودة امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة عبد الأضحى، حيث انتهوا من تأدية امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا قبل بداية إجازة العيد.

ووفق الجدول الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم للمواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2023، فإنه من المقرر أن تنتهي إجازة امتحانات الشهادة الثانوية، غدًا الأحد الموافق 2 يوليو الجاري، ومن ثم يعود الطلاب لاستكمال أداء امتحانات بمادة الفيزياء والتاريخ.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عيد الأضحى:

يوم الأحد 2 يوليو 2023: امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، لطلاب شعبة علمي رياضة.

يوم الخميس 6 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023: امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

وكان قد قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الماضي وحتى يوم الإثنين 3 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

وبحسب أجندة الإجازات الرسمية الواردة على موقع رئاسة الجمهورية، بأنه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو، يتبقى 4 عطلات رسمية يحصل عليها الموظفون وهي:

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023 بعد إجازة 30 يونيو

- يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023: إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023: إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023: إجازة عيد المولد النبوي الشريف.

- يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023: إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى و30 يونيو:

بالنسبة للعاملين في الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية يوم الإثنين الموافق 3 يوليو.

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يوم الأحد 2 يوليو.

بالنسبة للعاملين في البنوك يوم الثلاثاء 4 يوليو.