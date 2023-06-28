موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

حدد البنك المركزي موعد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي بدأت أمس الثلاثاء بالتزامن مع وقفة عرفة وتستمر طوال أيام عيد الأضحى الأربعة، ولكن تتأخر عودة عمل البنوك يومين آخرين بعد قرار مجلس الوزراء مد فترة إجازة عيد الأضحى، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى .

موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

يعود عمل البنوك مباشرة بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى التي حددها البنك المركزي المصري وفق قرار مجلس الوزراء بعدد أيام أجازة العيد الكبير، وتقرر تعطيل عمل البنوك في الفترة من أمس الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الأثنين الموافق 3 يوليو 2023، بعد قرار الحكومة بضم أجازة ثورة 30 يونيه إلى إجازة عيد الأضحى على أن يعود عمل البنوك يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 .

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد قرر مد فترة إجازة عيد الأضحى لتكون في الفترة من أمس الثلاثاء الموافق 27 يونيو بمناسبة وقفة عرفة وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 بعد ضم إجازة ثورة 30 يونيه ، لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام .

بينما حصل القطاع الخاص على إجازة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيه وحتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو وفق قرار من وزارة القوى العاملة .

مواعيد فتح البنوك يوميًا

تستقبل البنوك المئات من المواطنين يوميًا طول أيام الإسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت من خلال 37 بنكًا محليًا وأجنبيًا ، وتستقبل البنوك المواطنين من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ، بينما يعمل موظفين البنوك من الساعة 8 صباحا وحتى الرابعة عصرا .