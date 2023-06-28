ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

كيفية توزيع الأضحية 1444 هـ.. سنن التوزيع

الأضاحي
الأضاحي

كيفية توزيع الأضحية 1444 هـ من أكثر الكلمات البحثية مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية عقب دخول موعد ذبح الأضاحي والذي حددته دار الإفتاء المصرية (عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد والخطبة) وحتى عصر اليوم الرابع من أيام العيد والمعرفة بأيام التشريق حيث أن هناك أداب وضوابط للتوزيع.

كيفية توزيع الأضحية 1444 هـ

تعد توزيع لحوم الأضاحي فرض على كل مسلم يضحى حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمساكين والمحتاجين وكذلك الأهل والأقارب والأصدقاء بالإضافة إلى أهل البيت لذلك يتم تقسيم لحوم الأضاحي على 3 أجزاء متساوية وفي حالة وجود أجزاء ناقصة وتكون في الجزء المخصصة لأهل البيت.

ويجب على المسلم الذي يضحي أن يتبع جميع سنن الذبح والتوزيع المذكور في الكتاب والسنة والنبوية الشريفة من دخول وقت الذبح وكيفية توزيع الأضحية 1444 هـ على الفقراء والمساكين والأصدقاء والجيران والمعارف والمؤسسات والجمعيات الخيرية وأهل البيت لإدخال السرور والبهجة عليهم في أيام عيد الأضحى المبارك.

بمناسبة عيد الأضحى.. الإفراج عن 2374 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل

القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2023.. الكوميديا تسيطر

سنن توزيع الأضاحي 2023/1444

من أبرز سنن توزيع الأضاحي أن يتم تقسيمها على 3 أجزاء الأول للفقراء والمساكين والمحتاجين والثاني للجيران والمعارف والأصدقاء والثالث لأهل البيت من الزوجة والأبناء ويفضل أن الذي يقوم بالتوزيع على الفقراء والمحتاجين صاحب الأضحية بنفسه وأن يأخذ بعين الإعتبار أن تكون اللحوم مقسمة إلى قطع صغيرة لسهولة التوزيع والتنقل.

ويفضل أن يكون التوزيع في نفس يوم الأضحية ولكن لا بأس من تأجيل التوزيع إلى اليوم التالي وذلك لإشاعة البهجة والسرور على قلوب الأسر المسلمة ومشاركتهم في الفرح كما يجوز توزيع الأضحية بعد أيام عيد الأضحى المبارك حيث يمكن حفظ اللحوم في الثلاجات حتى لا تفسد.

txt

بهجة ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة عيد الأضحى (صور)

txt

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في البنوك والقطاعين الخاص والعام

هل يجوز توزيع الأضاحي على غير المسلمين 

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج من توزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمين لإدخال السرور على قلوبهم حيث يجب أن تتم عملية الذبح في مكان مخصص لذلك حتى لا يؤذي الجيران من منظر الدم والرائحة الكريهة الناتجة عن الذبح وما إلى ذلك.

اقرأ أيضا 

الإفتاء تجيب على حكم رمي أشياء من الأضحية؟

كيفية توزيع الأضحية الاضحية دار الافتاء المصرية لحوم الأضاحي اللحوم

الأكثر قراءة

تحديات عيد الأضحى.. التغيرات المناخية تربك تجارة الأضاحى فى مصر

أول فرمان من "أوسوريو" بعد واقعة "زيزو" فى مباراة المحلة

وزنه 12 كيلوجرامًا.. استئصال ورم ضخم فى القولون من مريض بـ"أسيوط الجامعى"

محافظ بورسعيد يزور مجمع الشفاء الطبى فى أول أيام عيد الأضحى

خبير أثرى: الرئيس السيسى يولى أهمية كبرى لملف الآثار المصرية

العلماء يحددون أفضل سن للمرأة من أجل إنجاب الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟