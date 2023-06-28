كيفية توزيع الأضحية 1444 هـ.. سنن التوزيع

كيفية توزيع الأضحية 1444 هـ من أكثر الكلمات البحثية مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية عقب دخول موعد ذبح الأضاحي والذي حددته دار الإفتاء المصرية (عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد والخطبة) وحتى عصر اليوم الرابع من أيام العيد والمعرفة بأيام التشريق حيث أن هناك أداب وضوابط للتوزيع.

كيفية توزيع الأضحية 1444 هـ

تعد توزيع لحوم الأضاحي فرض على كل مسلم يضحى حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمساكين والمحتاجين وكذلك الأهل والأقارب والأصدقاء بالإضافة إلى أهل البيت لذلك يتم تقسيم لحوم الأضاحي على 3 أجزاء متساوية وفي حالة وجود أجزاء ناقصة وتكون في الجزء المخصصة لأهل البيت.

ويجب على المسلم الذي يضحي أن يتبع جميع سنن الذبح والتوزيع المذكور في الكتاب والسنة والنبوية الشريفة من دخول وقت الذبح وكيفية توزيع الأضحية 1444 هـ على الفقراء والمساكين والأصدقاء والجيران والمعارف والمؤسسات والجمعيات الخيرية وأهل البيت لإدخال السرور والبهجة عليهم في أيام عيد الأضحى المبارك.

سنن توزيع الأضاحي 2023/1444

من أبرز سنن توزيع الأضاحي أن يتم تقسيمها على 3 أجزاء الأول للفقراء والمساكين والمحتاجين والثاني للجيران والمعارف والأصدقاء والثالث لأهل البيت من الزوجة والأبناء ويفضل أن الذي يقوم بالتوزيع على الفقراء والمحتاجين صاحب الأضحية بنفسه وأن يأخذ بعين الإعتبار أن تكون اللحوم مقسمة إلى قطع صغيرة لسهولة التوزيع والتنقل.

ويفضل أن يكون التوزيع في نفس يوم الأضحية ولكن لا بأس من تأجيل التوزيع إلى اليوم التالي وذلك لإشاعة البهجة والسرور على قلوب الأسر المسلمة ومشاركتهم في الفرح كما يجوز توزيع الأضحية بعد أيام عيد الأضحى المبارك حيث يمكن حفظ اللحوم في الثلاجات حتى لا تفسد.

هل يجوز توزيع الأضاحي على غير المسلمين

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج من توزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمين لإدخال السرور على قلوبهم حيث يجب أن تتم عملية الذبح في مكان مخصص لذلك حتى لا يؤذي الجيران من منظر الدم والرائحة الكريهة الناتجة عن الذبح وما إلى ذلك.

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