ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بمناسبة عيد الأضحى.. الإفراج عن 2374 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل

جريدة الدستور

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، لجان فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2374 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.


يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وزارة الداخلية ملفات نزلاء أعمال اللجان مستحقى الإفراج

الأكثر قراءة

قصة "حب وموت" في شوارع الغردقة.. نورا تودع أطفالها الأربعة بـ5 طعنات

سقوط مسجل خطر يروج مخدرات فى الدقهلية

تحرير 82 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

عنف وفوضى فى باريس بعد مقتل جزائرى على يد ضابط شرطة (فيديو)

"30 يونيو ثورة بناء وطن".. القوات المسلحة تبرز إنجازات مشروعات قناة السويس

ويوزع هدايا الرئيس.. "مستقبل وطن الشروق" ينظم كرنفالًا ابتهاجًا بعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟