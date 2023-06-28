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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2023.. الكوميديا تسيطر

أفلام موسم عيد الأضحى
أفلام موسم عيد الأضحى

يبحث عدد كبير من محبي السينما عن القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2023 حيث انطلق الموسم رسميا صباح اليوم مع إطلاق 4 أفلام دفعة واحدة للمشاركة في الموسم القوي ونرصد تفاصيل القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2023.

أفلام موسم عيد الأضحى 2023

تشهد القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2023 وجود 4 أفلام تسيطر عليها الكوميديا والأكشن ويقف على بطولتها كبار النجوم من نجوم الصف الأول ويسعى كل عمل لاعتلاء صدار الإيرادات.

فيلم بيت الروبي

يعتبر فلم بيت الروبي من أول الأفلام التي طرحت بالموسم حيث أطلق الأربعاء الماضي وحقق أكثر من 20 مليون جنيها حتى اليوم، والفيلم الجديد من بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، يناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة.

 

فيلم البعبع

أطلق فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة بالسينيمات أمس وهو من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وعدد من نجوم الكوميديا ومن إخراج حسين المنباوي ويتحدث عن مجردم تائب يتعرف على فتاة ويدخل في مواقف كوميدية.

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أفلام عيد الأضحى فى السينمات المصرية 2023.. كوميديا واكشن ورومانسي

فيلم تاج

وصباح اليوم اطلق فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني ودينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، محمد أبوداوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبدالعزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق، ويتحدث عن شخصية خارقة وهي شخصية مختلفة في السينما العربية.

فيلم مستر إكس

الفيلم الرابع هو فيلم “مستر إكس” عدد من ضيوف الشرف هم كل من “النجم أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، بيج رامى، علاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم”، تدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

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